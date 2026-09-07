Une délégation du ministère de la Défense de la Bulgarie effectue une visite en Azerbaïdjan

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Conformément au plan de coopération militaire bilatérale pour 2026 signé entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et de la Bulgarie, une réunion de travail consacrée à l’échange d’expériences en matière de questions culturelles et sociales des militaires, ainsi qu’à l’utilisation mutuelle et efficace des établissements de loisirs, de vacances et de repos, a été organisée, selon le ministère de la Défense.

Lors de la rencontre, des informations ont été fournies sur les mesures prises au sein de l’Armée azerbaïdjanaise pour organiser efficacement le temps libre des militaires et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de développement de la coopération dans ce domaine.

A la fin de la rencontre, les participants ont procédé à un échange de cadeaux.