Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise entame une visite de travail en Afrique du Sud

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Une délégation parlementaire conduite par Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis, s’est rendue en République d’Afrique du Sud pour une visite de travail.

Lors de cette visite, la présidente du Milli Medjlis prendra part au onzième Sommet des présidents de parlement (P20) des pays du G20.

Sahibé Gafarova devrait intervenir lors du sommet, ainsi qu’avoir des rencontres avec les chefs des délégations parlementaires participant à l'événement.