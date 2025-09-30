Une délégation parlementaire polonaise visite les Allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Przemysław Witek, président du groupe des relations interparlementaires Pologne-Azerbaïdjan du Parlement polonais, a visité le 30 septembre l’Allée d’Honneur, où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation polonaise ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et déposé des fleurs sur leurs tombes.

Puis, les visiteurs ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.