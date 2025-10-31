Une exposition consacrée à la nature et aux défis climatiques de l’Azerbaïdjan a été organisée en marge du Forum de Paris sur la Paix

Paris, 31 octobre, AZERTAC

Une exposition photographique consacrée à la nature, à la riche biodiversité de l’Azerbaïdjan et aux impacts du changement climatique sur l'environnement, et en particulier sur la mer Caspienne, s'est tenue en marge du Forum de Paris sur la Paix.

L'exposition a été organisée grâce à la coopération du Centre international Nizami Gandjavi, de la Présidence de la COP29 et de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France.

Des participants au forum, des représentants d'organisations internationales et des membres du corps diplomatique ont assisté à l'événement.

Lors de son intervention, le président de la COP29 et Représentant spécial du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, Moukhtar Babaïev, a présenté les initiatives mises en œuvre dans son pays en faveur d'une stratégie de développement durable, de la restauration écologique et de la diplomatie climatique. Il a souligné que l'Azerbaïdjan contribue activement aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et accorde une importance particulière à la coopération avec ses partenaires internationaux dans ce domaine. Les participants à l'exposition ont vivement apprécié les mesures prises par l'Azerbaïdjan pour atténuer les défis climatiques, protéger la nature et mettre en œuvre les objectifs de développement durable.