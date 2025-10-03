Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée à Bruxelles

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Une exposition photographique consacrée aux victimes des mines en Azerbaïdjan a été organisée jeudi à Bruxelles, en Belgique.

L’exposition photographique s’est ouverte dans le cadre du projet « Le point culMINEant du danger », mis en œuvre par le Gilavar Photo Club avec le soutien financier de l’Agence pour le soutien de l’Etat aux ONG de la République d’Azerbaïdjan. Le partenaire local du projet a été l’Union des Azerbaïdjanais « Fireland ».

Le président du Gilavar Photo Club, Rechad Mehdiyev, a déclaré que c'était la première fois qu'une série d'expositions d'une telle ampleur sur le problème des mines en Azerbaïdjan était organisée en Europe par une ONG : « Après Munich, Nuremberg et Paris, les photos que nous exposons cette fois à Bruxelles peuvent être qualifiées de « photos parlantes ». Ce sont les histoires de victimes des mines posées par l'Arménie sur le territoire azerbaïdjanais. Nous ne resterons pas silencieux, l'heure est venue et les dirigeants militaires et politiques arméniens, responsables de cette cruauté envers les civils pendant trente ans d'occupation, doivent maintenant répondre de leurs actes. Notre appel au monde depuis Bruxelles, capitale de l'Union européenne, vise également à garantir la justice. »

La photo d'Elmir Baghirov, victime d'une mine, exposée à l'exposition, porte la mention suivante : « Peut-on sauter dans une mine antichar sur son propre terrain ? C'est difficile à imaginer, mais j'ai survécu. Je n'avais pas encore 18 ans, et à partir de ce jour, une vie de souffrance a commencé. J'ai perdu ma jeunesse et mes deux jambes.» La photo d'une autre victime de mine, Samir Alizadé, qui a perdu ses deux jambes et un œil, nous invite à comprendre ses sentiments : « Un pas, deux explosions… Dites-moi ce qui se passe ensuite… » L'expérience de Rahim Garachov, qui a perdu sa jambe après avoir sauté sur les mines enfouies les unes dans les autres, est une autre tragédie : « Que cherchaient-ils à faire en enfouissant les mines les unes dans les autres ? Pourquoi tant de cruauté ? En sauvant mon collègue d'un piège à mines, j'ai moi-même été victime. »

Les visiteurs ont également pu obtenir, grâce à un code QR, des informations supplémentaires sur les victimes des mines figurant sur les photos.

Le Gilavar Photo Club prévoit de poursuivre cette exposition dans d’autres pays européens.