Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée pour la première fois en France

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Mardi 30 septembre, une exposition photographique en plein air consacrée aux victimes des mines en Azerbaïdjan a été organisée sur la Place de la République à Paris, en France.

L’exposition photographique s’est ouverte dans le cadre du projet « Le point culMINEant du danger », mis en œuvre par le Gilavar Photo Club avec le soutien financier de l’Agence pour le soutien de l’Etat aux ONG de la République d’Azerbaïdjan. Le partenaire local du projet a été l’Association Dialogue France-Azerbaïdjan.

Le président du Gilavar Photo Club, Rechad Mehdiyev, a déclaré que l’exposition ouverte cette fois à Paris, après Munich et Nuremberg, représentait l’appel des victimes des mines en Azerbaïdjan à la justice : « Pendant la période d’occupation, plus d’un million de mines ont été enfouies sur le territoire azerbaïdjanais sur ordre des dirigeants politiques et militaires de l’Arménie. Nous exigeons la remise de cartes précises des champs de mines, afin qu’il n’y ait plus de nouvelles victimes dans le Karabagh et le Zenguézour oriental, et que les souffrances illustrées sur ces photos ne se soient plus vécues. »

Chaque photo présentée à l’exposition a été soigneusement choisie, chacune invitant à prendre conscience de l’ampleur et des profondes blessures causées par le problème des mines en Azerbaïdjan. Ainsi, sur la photo de Mahir Ebilov, ancien employé de la société anonyme Azerisiq et victime d’une mine, on peut lire : « J’installais des lignes électriques pour assurer l’approvisionnement électrique de Latchine. Une mine terrestre m’a détruit la vie. »

L’histoire du démineur Suleyman Heydarov est la suivante : « Lors d’une opération de déminage, nous avons été confrontés à une mine particulièrement difficile à neutraliser. J’ai ordonné à mon équipe de reculer et j’ai avancé seul. Un éclair soudain… puis l’obscurité éternelle. J’ai perdu la vue, mais j’ai pu sauver mes amis. »

La famille Husseynov, qui s’était rendue dans son village natal, a sauté sur une mine. Tous ses membres ont été touchés et les deux fils de la famille ont perdu la vie. Les visiteurs ont été profondément émus par l’histoire douloureuse des Husseynov, présentée à travers une photographie lors de l’exposition à Paris.

Les visiteurs ont également pu obtenir, grâce à un code QR, des informations supplémentaires sur les victimes des mines figurant sur les photos.

Le Gilavar Photo Club prévoit de poursuivre cette exposition dans d’autres pays européens.