Une exposition photographique consacrée aux victimes des mines en Azerbaïdjan a été inaugurée à Munich

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le 26 septembre, une exposition photographique en plein air consacrée aux victimes des mines en Azerbaïdjan a été organisée sur la place Karlsplatz, au centre de Munich, en Allemagne.

L’exposition photographique a été inaugurée dans le cadre du projet « Le point culMINEant du danger », mis en œuvre par le Gilavar Photo Club avec le soutien financier de l’Agence pour le soutien de l’Etat aux ONG de la République d’Azerbaïdjan. Le partenaire du projet en Allemagne a été le Centre culturel des Azerbaïdjanais de Munich.

L’exposition a présenté plus de 20 photographies, ainsi que des histoires humaines et des données statistiques sur les victimes des mines. Chaque photo ne reflétait pas seulement un cas individuel, mais illustrait la tragédie humanitaire à laquelle est confronté tout un peuple. Les habitants de Munich ont pu obtenir des informations supplémentaires sur les victimes des mines figurant sur les photos grâce à un code QR.

Des messages tels que « J’ai perdu ma jambe, mais pas mon espoir ! »,

« J’étais médecin, je sauvais des victimes de mines… moi-même j’ai sauté sur une mine », « À 11 ans, j’ai pris une mine pour un jouet… elle m’a volé mon enfance », « Je suis tombé sur une mine antichar. Je ne sais pas ce qu’est l’enthousiasme de la jeunesse, mais je connais les sentiments d’un jeune ayant perdu ses deux jambes » ont transmis aux participants, avec des mots bouleversants, l’expérience vécue par les victimes des mines. Les visiteurs ont également exprimé leurs émotions sincères en laissant des messages sur un panneau dédié aux victimes des mines.

Le président du Gilavar Photo Club, Rechad Mehdiyev, a indiqué qu’il avait lui-même été victime, en 2021, d’une mine antichar posée par l’Arménie, alors qu’il allait avec ses compagnons vers le village de Soussouzloug de la région de Kelbedjer. Il a survécu par hasard. Cependant, trois personnes qui accomplissaient leurs fonctions aux côtés de Mehdiyev – Siradj Abychov (opérateur de télévision), Maharram Ibrahimov (journaliste) et Arif Aliyev (employé de l’Autorité exécutive locale) – ont été tuées, tandis que quatre autres ont été blessées à des degrés divers.

Lors de l’exposition, il a été déclaré que plus de 3 400 Azerbaïdjanais étaient devenus victimes de mines à ce jour en raison de la guerre des mines menée par l’Arménie. Parmi eux, 409 personnes ont été blessées entre 2020 et 2025 par des mines ou des munitions non explosées. Au cours des cinq dernières années, les incidents liés aux mines ont coûté la vie à 71 Azerbaïdjanais. Sous la pression politique, l’Arménie a remis certaines cartes des champs de mines, mais seulement 25 % d’entre elles se sont révélées exactes. Pour cette raison, le Gilavar Photo Club a appelé l’Arménie à fournir des cartes précises des champs de mines.

Lors de l’exposition, il a été souligné que le problème des mines est de nature mondiale. L’Azerbaïdjan a déjà déclaré le déminage humanitaire comme son 18ᵉ Objectif national de développement durable, et l’adoption de cette question en tant que 18ᵉ Objectif de développement durable des Nations Unies constitue aujourd’hui le principal appel.

L’exposition ouverte à Munich a appelé à une mobilisation mondiale pour sensibiliser aux problèmes liés aux mines et prévenir les conséquences tragiques qu’elles entraînent.

Il convient de noter que c’est la première fois qu’une ONG azerbaïdjanaise organise une exposition photographique sur le thème des mines en Allemagne. Le Gilavar Photo Club prévoit de poursuivre cette exposition dans d’autres villes européennes.