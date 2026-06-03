Une lauréate de la bourse Heydar Aliyev : La musique n’est pas simplement une profession pour moi, mais une composante indissociable de ma vie

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Être lauréate de la bourse Heydar Aliyev a toujours été pour moi non seulement une grande source de fierté, mais aussi une grande responsabilité. Depuis longtemps, je réfléchissais à l’idée de monter, sur une même scène, un programme de concert avec Kenan Mammadzadé, étudiant à l’Académie de musique de Bakou Uzeyir Hadjibeyli, et Husseyn Naghiyev, étudiant au Conservatoire national d’Azerbaïdjan, qui ont également obtenu cette bourse dans le domaine de la musique. L’objectif était de réaliser ensemble un projet mémorable dédié à la mémoire du Leader national. C’est ainsi que l’idée et le concept du projet ont pris forme, et nous y sommes parvenus.

L’un des aspects les plus précieux de ce projet pour moi était qu’il ait été organisé et soutenu par l’établissement où j’étudie : l’Université nationale de la Culture et des Arts d’Azerbaïdjan. En tant qu’étudiante et jeune musicienne, le fait que mes idées créatives et mes initiatives soient soutenues et mises en œuvre par mon université constitue pour moi une grande source de motivation.

J’exprime ma profonde gratitude à Mme Djeyran Mahmoudova, rectrice de l’Université nationale de la Culture et des Arts d’Azerbaïdjan, professeure et Personnalité émérite des arts, pour avoir soutenu ce projet dès le premier jour, pour l’avoir suivi de près et pour avoir joué un rôle déterminant dans sa réalisation.

C’est ce qu’a déclaré dans un entretien à l’AZERTAC Hemaïé Bakhychova, étudiante en première année de master à l’Université nationale de la Culture et des Arts d’Azerbaïdjan, pianiste, lauréate de la bourse Heydar Aliyev, lauréate de concours nationaux et internationaux, et auteure du projet « Premier concert conjoint des lauréats de la bourse Heydar Aliyev ».

Elle a également souligné que le projet était devenu un bel exemple de coopération créative et d’unité artistique entre jeunes musiciens.

« L’objectif principal du projet était de commémorer, à travers l’interprétation des boursiers, les services inestimables rendus par le Leader national au développement de la culture musicale azerbaïdjanaise et de témoigner de notre attachement à la musique azerbaïdjanaise. Le programme du concert accordait une large place aux œuvres musicales appréciées par le Leader national Heydar Aliyev, ainsi qu’aux compositions de figures éminentes de l’école de composition azerbaïdjanaise telles qu’Uzeyir Hadjibeyli, Gara Garayev, Fikret Emirov, Arif Melikov et Djövdet Hadjiyev. Lors du concert, j’ai également participé en tant que soliste et accompagnatrice. Parmi les pièces en trio figuraient des fragments du mougham symphonique « Rast » de Niyazi, ainsi que la chanson « Azerbaïdjan » de M. Magomayev. L’un des aspects particuliers du projet résidait dans l’harmonie musicale créée sur scène par le piano, le violon et le kemantcha », a ajouté H. Bakhychova.

Soulignant que la musique n’est pas seulement une profession ou une forme d’art pour elle, mais une composante indissociable de sa vie, H. Bakhychova a déclaré : « Le parcours éducatif que j’ai suivi jusqu’à présent, les expériences que j’ai acquises et tous mes objectifs d’avenir sont précisément liés à la musique. La musique me permet de m’exprimer, d’apprendre en permanence et de me développer.

La musique est un chemin de développement sans fin. Je me considère comme étant au tout début de ce parcours. Il reste encore beaucoup à apprendre, à explorer et à approfondir. C’est précisément cette réflexion qui me pousse à travailler constamment sur moi-même et à avancer vers des objectifs plus ambitieux. J’ai obtenu mon diplôme de licence dans la classe de Sebiné Mehdiyeva, docteure en philosophie des arts à l’Université nationale de la Culture et des Arts d’Azerbaïdjan, lauréate de concours internationaux et maître de conférences, et j’ai terminé mes études avec distinction. Je poursuis actuellement mes études dans sa classe. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon enseignante principale de spécialité, Sebiné Mehdiyeva, qui m’a transmis les secrets de l’interprétation et m’a toujours soutenue, ainsi qu’à l’ensemble de mes professeurs. Au cours de mes années d’études, j’ai participé à de nombreux concours nationaux et internationaux, où j’ai été lauréate. L’université dans laquelle j’étudie ainsi que mes enseignants ont joué un rôle majeur dans l’obtention de ces succès. Je tiens à remercier sincèrement tous mes professeurs et la direction de l’université qui m’ont soutenue tout au long de ce parcours.