Une ministre géorgienne : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un projet stratégique qui offre des opportunités supplémentaires pour le transport de marchandises dans la région

Tbilissi, 2 juin, AZERTAC

« Une nouvelle ligne ferroviaire, celle de Bakou–Tbilissi–Kars, vient s’ajouter à notre réseau de transport. Il s’agit d’un projet stratégique commun de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye, qui relie l’Europe à l’Asie et nous offre ainsi des opportunités supplémentaires pour le transport de marchandises dans la région », a déclaré Tamar Ioseliani, ministre géorgienne de l’Economie et du Développement durable, lors d’une interview aux journalistes.

Selon elle, il s’agit d’un événement important et symbolique non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour l’ensemble de la région.

« Cette ligne de transport fonctionne en régime d’essai depuis 2017 et le volume des transports est en augmentation. Des travaux de grande envergure ont été réalisés pour la reconstruction et la restauration de la ligne ferroviaire Marabda–Kartsakhi. Il convient de noter que, lors de la visite du Premier ministre à Bakou en mai, un protocole du Conseil de coordination conjointe a été signé, sur la base duquel cette nouvelle ligne ferroviaire est désormais pleinement mise en service », a indiqué Tamar Ioseliani.

La vice-ministre a indiqué que le volume de transport prévu est d’environ cinq millions de tonnes. Elle a également souligné qu’avec des efforts conjoints, il sera possible d’attirer des cargaisons supplémentaires afin d’assurer le plein chargement de cette ligne ferroviaire.