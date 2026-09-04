Une nouvelle station de métro de Bakou sera baptisée « Le 20 septembre »

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République, Ali Assadov, a signé une décision visant à baptiser « Le 20 septembre » une nouvelle station de métro de Bakou.

Conformément cette décision, en référence au rétablissement de la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan sur l’ensemble du territoire national le 20 septembre 2023 et à l’initiative du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, la nouvelle station de métro de Bakou, située au 194, rue Djalil Mammadgoulouzadé, dans l’arrondissement Nessimi, sera nommée « Le 20 septembre ».

L’Autorité exécutive de la ville de Bakou et la SAS « Métro de Bakou » ont été chargées de régler les questions découlant de cette décision.