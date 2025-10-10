Une personnalité politique et publique vénézuélienne reçoit le prix Nobel de la paix

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le nom du lauréat du prix Nobel de la paix 2025 a été annoncé.

Le Comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2025 à María Corina Machado « pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ».