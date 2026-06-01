Une publication partagée sur les comptes de médias sociaux du président Ilham Aliyev à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Une publication a été partagée sur les comptes de médias sociaux du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin.

« Chers enfants, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance du 1er juin, je vous adresse mes plus sincères félicitations et j’exprime mes vœux d’excellente santé et de bonheur pour chacun d’entre vous », indique la publication.