Une réception officielle organisée à Tachkent à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan

Bakou, 29 mai, AZERTAC

L’ambassade d’Azerbaïdjan en Ouzbékistan et le Centre culturel azerbaïdjanais Heydar Aliyev ont organisé, à Tachkent, une réception officielle à l’occasion du Jour de l’Indépendance du 28 mai.

La réception a réuni de hauts responsables ouzbeks, des membres du corps diplomatique, des représentants des institutions publiques, des milieux culturels et économiques, des médias ainsi que de la diaspora azerbaïdjanaise.

Dans son discours, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Ouzbékistan, Husseyn Gouliyev, a souligné l’importance historique du 28 mai dans le processus de construction de l’État azerbaïdjanais. Il a rappelé que les succès enregistrés sous la direction du président Ilham Aliyev, notamment la victoire de 2020 et le rétablissement complet de la souveraineté nationale en 2023, avaient créé de nouvelles réalités dans la région.

Une exposition consacrée au patrimoine architectural et culturel de l’Azerbaïdjan occidental a également été présentée. Les visiteurs ont pu découvrir des informations sur les monuments historiques de la région ainsi que sur le passé azerbaïdjanais d’Erevan.

La réception s’est achevée par un programme culturel mettant en valeur le riche patrimoine, les traditions nationales et le développement contemporain de l’Azerbaïdjan.