Une réception organisée à Strasbourg à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan

Strasbourg, 30 mai, AZERTAC

À l’occasion du Jour de l’Indépendance du 28 mai, la Représentation permanente de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe a organisé une réception officielle à Strasbourg.

La réception a réuni des responsables du Conseil de l’Europe, des membres du corps diplomatique et des représentants de la société strasbourgeoise. Dans son discours, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès du Conseil de l’Europe, Fakhraddin Ismaïlov, a évoqué l’importance historique de la fondation de la République démocratique d’Azerbaïdjan et a souligné le développement de l’Azerbaïdjan moderne en tant qu’État multiculturel et multiconfessionnel.

Il a également indiqué qu’après le rétablissement de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sous la direction du président Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan concentrait désormais ses efforts sur la paix, la reconstruction des territoires touchés par le conflit et le développement de la coopération internationale.

Prononçant un discours au nom du Conseil de l’Europe, le secrétaire général adjoint Bjørn Berge a présenté ses félicitations au peuple azerbaïdjanais, rappelant que la République démocratique d’Azerbaïdjan avait été la première république parlementaire laïque du monde musulman et l’un des premiers États à avoir accordé le droit de vote aux femmes.

La réception a été ponctuée d’un programme musical interprété par le pianiste azerbaïdjanais Eldeniz Alekberzadé, ainsi que par la projection de vidéos présentant les sites historiques et les paysages de l’Azerbaïdjan.

Dans le cadre de la réception, un programme musical composé d’œuvres de compositeurs azerbaïdjanais a été interprété par le talentueux pianiste azerbaïdjanais Eldeniz Alekberzade, diplômé de l’Ecoled normale de musique de Paris - Alfred Cortot et lauréat de plusieurs concours internationaux.