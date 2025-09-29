Une rencontre littéraire et musicale consacrée à l'œuvre de Khourchidbanou Natavan tenu à Paris

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Une rencontre littéraire et musicale consacrée à l'œuvre de la célèbre poétesse azerbaïdjanaise Khourchidbanou Natavan s'est tenue au Centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris.

Des représentants du monde littéraire et intellectuel français, des poètes, des écrivains et des journalistes ont participé à cette rencontre littéraire.

L'ambassadrice d’Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, a pris la parole lors de l'événement et a parlé de Khourchidbanou Natavan, célèbre poétesse azerbaïdjanaise du XIXe siècle, fille du dernier khan du Karabagh. Elle a également présenté aux participants la riche œuvre de la fille du khan, figure féminine de premier plan de son époque, sa contribution au développement de la littérature et de l'art azerbaïdjanais, ainsi que ses activités caritatives.

Les participants ont posé pour une photo souvenir devant la statue de l'éminente poétesse érigée dans le jardin du Centre culturel.