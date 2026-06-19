Une rencontre tenue à l’ANAMA avec un membre républicain de la Chambre des représentants américaine

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le président du Conseil d’administration de l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), Vugar Suleymanov, a rencontré une délégation conduite par Abraham Hamadeh, membre républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, a-t-on appris auprès de l’ANAMA.

Il a été indiqué qu’au cours de la rencontre, la délégation a été informée en détail des domaines d’activité de l’agence, du problème des mines auquel le pays est confronté, ainsi que des opérations humanitaires de déminage à grande échelle en cours.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de coopération dans le domaine du déminage humanitaire.