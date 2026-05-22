Une représentante colombienne : Le WUF13 m'inspire d'excellentes idées pour lutter contre la pauvreté

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« C'est tout simplement formidable de mettre en œuvre des plans qui aident concrètement les populations à se développer et à améliorer leurs conditions de vie. Le Forum urbain mondial m'inspire ainsi d'excellentes idées pour lutter contre la pauvreté et améliorer les quartiers informels et les bidonvilles, qui sont mes principaux domaines d'expertise », a déclaré Andrea Farias Pinto, étudiante colombienne en master d'études du développement mondial à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui participe à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Elle a déclaré que l'enseignement le plus important qu'elle a tiré du WUF13 était l'importance d'une approche qualitative du logement et la manière de réduire les inégalités en matière de qualité des conditions de vie.

« Je pense que c'était l'un des principaux objectifs du WUF13. Il est très intéressant d'entendre ces expériences de représentants de différents pays », a ajouté l'étudiante colombienne.