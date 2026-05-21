Une représentante de l'OMS : Les conditions de vie surpeuplées peuvent entraîner la propagation des maladies

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Avec l'accélération de l'urbanisation, les problèmes de logement dans les villes deviennent plus aigus », a déclaré Natalie Roebbel, représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans son intervention lors d’un événement intitulé « Améliorer les résultats sanitaires grâce à des politiques de logement durables : un dialogue multisectoriel sur le logement et la santé », organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Elle a déclaré que le logement jouait également un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. « Le secteur du logement est un domaine clé en matière d'efficacité énergétique, d'adaptation au changement climatique et d'urbanisme durable », a-t-elle ajouté.

« Aujourd'hui, on parle souvent de maladies transmissibles et non transmissibles. Dans la plupart des cas, on associe la question du logement à des problèmes tels que la pollution de l'air intérieur. Cependant, dans de nombreux pays, notamment en milieu urbain, le logement et les politiques de logement peuvent jouer un rôle important dans la prévention des maladies émergentes. Le logement est un enjeu social. Par exemple, le surpeuplement est un problème grave. Des conditions de vie surpeuplées peuvent entraîner la propagation de maladies comme la tuberculose. Mais personne ne vit volontairement dans des conditions de promiscuité. C'est le résultat des conditions sociales. À cet égard, le logement se situe au carrefour de facteurs environnementaux, sociaux et économiques », a précisé Natalie Roebbel.