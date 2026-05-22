Une représentante de l'ONU : Le logement, point de départ de la pleine participation des femmes à la société

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Le logement n'est pas seulement un lieu où vivre, mais le point de départ de la pleine participation des femmes à la société », a déclaré Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, lors d’un panel portant sur le thème « Un logement convenable pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes », organisée dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Selon elle, disposer d'une adresse est le point de départ de la visibilité et de l'accès aux banques, aux écoles, aux hôpitaux et aux autres services.

« Pendant de nombreuses années, la maison où vivaient beaucoup de femmes était au nom de leur père, de leur mari ou d'un autre membre masculin de leur famille. Dans de nombreux pays, les femmes sont encore confrontées à des restrictions légales en matière de logement et de droits fonciers. Les points de vue des communautés, et en particulier des femmes, doivent être pris en compte lors de l'élaboration des politiques de logement », a estimé la Secrétaire générale Rebeca Grynspan.