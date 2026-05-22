Bakou, 22 mai, AZERTAC

Le Forum urbain mondial (WUF13) offre une occasion importante de démontrer les efforts déployés par l'Azerbaïdjan en faveur des objectifs de développement durable et des priorités nationales de développement sur la scène internationale.

C'est ce qu'a déclaré à l’AZERTAC Kanako Mabuchi, chef de la Section des ressources humaines et de la coordination du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en Azerbaïdjan.

« Il s'agit de mon premier Forum urbain mondial. J'ai toutefois eu l'occasion de participer à la COP29 tenue à Bakou en novembre 2024. En tant que représentante des Nations Unies, je peux affirmer que ces initiatives témoignent du rôle croissant de l'Azerbaïdjan dans le domaine de la coopération multilatérale et des partenariats internationaux. Contrairement à la COP29, le WUF13 est une plateforme de dialogue multilatéral qui garantit la participation de diverses parties prenantes », a-t-elle souligné.

Kanako Mabuchi, évoquant la participation active des jeunes, des familles et des enfants au forum, a indiqué que l'événement devrait laisser un héritage durable en Azerbaïdjan, tant au niveau international que national.

« Le WUF produira des résultats concrets et tangibles pour la société, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi au sein du pays », a estimé la représentante des Nations Unies Kanako Mabuchi.