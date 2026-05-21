Une représentante italienne : Les espaces publics constituent une condition essentielle des villes résilientes et inclusives

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Les espaces publics constituent un élément essentiel dans la conception des villes de demain et dans l’amélioration et la transformation des environnements urbains existants », a dit Luisa Bravo, fondatrice et présidente de la société City Space Architecture, dans un entretien accordé à l’AZERTAC en marge de sa participation à la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« En tant que représentante d’une organisation à but non lucratif, je considère les espaces publics comme un droit fondamental des citadins. Du point de vue de la planification, ils jouent un rôle crucial dans le développement de villes plus résilientes, sûres et inclusives », a-t-elle affirmé.