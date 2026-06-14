Une réunion de travail se tient entre l’assistant du président azerbaïdjanais, Hikmet Hadjiyev, et le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigorian

Bakou, 14 juin, AZERTAC

Une réunion de travail s’est tenue le 14 juin dans la ville de Dilidjan, en Arménie, entre l’assistant du président de la République d’Azerbaïdjan, Hikmet Hadjiyev, et le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d’Arménie, Armen Grigorian.

Les parties ont discuté d’un certain nombre de questions liées à l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre le dialogue bilatéral dans le cadre des efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité durables dans la région.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les mesures de renforcement de la confiance entre les sociétés civiles des deux pays.

Hikmet Hadjiyev et Armen Grigorian ont décidé de poursuivre les contacts au niveau des groupes de travail et ont confirmé que leur prochaine rencontre se tiendrait en Azerbaïdjan.