Une réunion de travail se tient entre l’assistant du président azerbaïdjanais, Hikmet Hadjiyev, et le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigorian
Bakou, 14 juin, AZERTAC
Une réunion de travail s’est tenue le 14 juin dans la ville de Dilidjan, en Arménie, entre l’assistant du président de la République d’Azerbaïdjan, Hikmet Hadjiyev, et le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d’Arménie, Armen Grigorian.
Les parties ont discuté d’un certain nombre de questions liées à l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre le dialogue bilatéral dans le cadre des efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité durables dans la région.
Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les mesures de renforcement de la confiance entre les sociétés civiles des deux pays.
Hikmet Hadjiyev et Armen Grigorian ont décidé de poursuivre les contacts au niveau des groupes de travail et ont confirmé que leur prochaine rencontre se tiendrait en Azerbaïdjan.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Chamakhy accueille le 2e Festival international du barbecue
- 13.06.2026 [21:14]
La Türkiye a extradé 90 suspects recherchés
- 13.06.2026 [18:13]
Les États-Unis lancent parfaitement leur campagne à la Coupe du monde 2026
- 13.06.2026 [13:31]
L'Azerbaïdjan et la Bulgarie renforcent leur coopération énergétique
- 13.06.2026 [12:46]
Ebola en RDC : l’UNICEF redoute une hausse des cas chez les enfants
- 13.06.2026 [11:37]
Le 13 juin, c’est la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme
- 13.06.2026 [11:05]
AZAL reprend ses vols vers Nakhtchivan
- 13.06.2026 [10:40]
Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie
- 13.06.2026 [10:18]
Huit boxeurs azerbaïdjanais disputeront la Coupe du monde en Chine
- 12.06.2026 [21:22]
L'Azerbaïdjan est représenté au Congrès international du ski
- 12.06.2026 [20:47]
Les coupes budgétaires font vaciller des années de progrès contre le sida
- 12.06.2026 [19:21]
Un rameur azerbaïdjanais devient champion d’Europe
- 12.06.2026 [17:24]
Un fort séisme survenu à Guébélé
- 12.06.2026 [16:16]
L'Azerbaïdjan va ouvrir une ambassade au Portugal
- 12.06.2026 [16:14]
France : l’inflation accélère à 2,4 % sur un an en mai 2026, selon l’INSEE
- 12.06.2026 [15:38]
Les cours du pétrole diminuent fortement sur les bourses mondiales
- 12.06.2026 [15:16]
Canicules en Europe : près de 200 000 morts en quatre ans
- 12.06.2026 [14:40]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 12.06.2026 [14:15]
Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses
- 12.06.2026 [11:49]
Consultations politiques tenues entre l’Azerbaïdjan et l’Estonie
- 12.06.2026 [10:24]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale contre le travail des enfants
- 12.06.2026 [10:05]
Une délégation ouzbèke visite l’Université téchnique d’Azerbaïdjan
- 11.06.2026 [21:16]
L’Azerbaïdjan envoie à l'Arménie 17 wagons de diesel
- 11.06.2026 [20:29]
L'ambassadrice de Grèce en Azerbaïdjan visite le service ASAN
- 11.06.2026 [17:04]
La date du début du mois de Muharram annoncée
- 11.06.2026 [16:49]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 11.06.2026 [16:05]
Vingt-deux morts dans le crash d'un hélicoptère militaire au Pakistan
- 11.06.2026 [16:03]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en hausse
- 11.06.2026 [15:33]
Costa : Le sommet de l'UE débutera par l'allocution de Zelensky
- 11.06.2026 [14:29]
La guerre ne connaît plus de frontières, selon l’ONU
- 11.06.2026 [11:29]
Les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre l'Iran
- 11.06.2026 [11:12]
Chine : sept morts à la suite d'une explosion
- 11.06.2026 [10:13]
Travail des enfants : l’ONU brandit le carton rouge
- 11.06.2026 [09:50]
Présentation du Portail de connaissances pour enfants de l’AZERTAC à Aghdam
- 10.06.2026 [20:50]
Sahibé Gafarova rencontre le nouvel ambassadeur d’Iindonésie à Bakou
- 10.06.2026 [20:21]
Le Forum transcaspien débute à Washington
- 10.06.2026 [19:25]
Le président serbe reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense
- 10.06.2026 [18:34]
Les cours du pétrole poursuivent leur baisse sur les bourses mondiales
- 10.06.2026 [17:15]