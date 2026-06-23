Une réunion régionale sur la région économique de Cheki-Zagatala entame ses travaux à Gakh

Gakh, 23 juin, AZERTAC

Le district de Gakh accueille une réunion régionale consacrée au « Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 ».

Selon le correspondant régional de l'AZERTAC, des représentants des institutions étatiques compétentes, les chefs des autorités exécutives locales de la région économique de Cheki-Zagatala, les chefs d'entreprises opérant dans le domaine agricole, les agriculteurs et les entrepreneurs participent à la réunion régionale.

Les principaux objectifs et priorités du programme d'État, les nouveaux mécanismes de soutien dans le domaine agricole, l'utilisation efficace des ressources en eau et en terre, le développement des infrastructures de transformation agricole et de logistique, ainsi que l'élargissement de l'accès des agriculteurs aux services agricoles modernes, le soutien de l'État dans ce sens et d'autres questions seront discutés.