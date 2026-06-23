Une réunion régionale sur la région économique de Mil-Moughan lancée dans le district de Saatly

Saatly, 23 juin, AZERTAC

Une réunion régionale consacrée au « Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 » s'est ouverte dans le district de Saatly.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que des représentants des agences d'État compétentes de la région économique de Mil-Moughan, des dirigeants d'entreprises du secteur agricole et des agriculteurs participent à cette réunion.

Les participants aborderont les domaines prioritaires du Programme d'État, le développement des secteurs agricole et de pêche, l'expansion des capacités modernes de production et de transformation, ainsi que les enjeux liés au développement durable du secteur agricole dans les régions.