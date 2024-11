Une session intitulée « L’impact des villes : Comment les villes peuvent-elles accélérer l’agenda climat ? » tenue dans le cadre de la COP29

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Une session intitulée « L’impact des villes : Comment les villes peuvent-elles accélérer l’agenda climat ? » s’est tenue au pavillon azerbaïdjanais dans le cadre de la COP29.

Dans son intervention lors de la session, Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), a souligné l’excellente organisation de la COP29 et a donné des informations sur CGLU Afrique.

« Je suis le secrétaire général de CGLU Afrique. Le siège de CGLU Afrique est basé à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Elle jouit d’un statut diplomatique en tant qu’organisation internationale panafricaine. Nous avons des bureaux régionaux à Nairobi pour l’Afrique orientale et à Victoria pour l’Afrique du Sud. Nous couvrons donc tout le continent. Le but des mandats des gouvernements subnationaux et locaux est de protéger ce gouvernement local et d’avoir son mot à dire dans le pays. », a précisé Jean Pierre Elong Mbassi.

Il s’est dit préoccupé par l’impact du changement climatique sur les communautés, abordant les effets catastrophiques de ce changement sur le continent et les villes.

Lors de la session organisée par la société EY, les efforts des villes mondiales pour lutter contre le changement climatique ont fait l’objet de discussions.