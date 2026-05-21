Une session intitulée « Planification axée sur le transit pour le développement nouveau » lancée dans le cadre du WUF13
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Une session portant sur le thème « Planification axée sur le transit pour le développement nouveau » a été organisée dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
La session abordera les questions de gestion durable des ressources foncières, de pénurie de logements et d’infrastructures, ainsi que le renforcement des liens entre les zones urbaines et rurales dans un contexte d’urbanisation rapide.
Parallèlement, l’intégration des économies urbaines et rurales sera au cœur des débats. Dans ce contexte, les questions de création d’emplois, de réduction des migrations et de garantie d’un développement interrégional équilibré par l’intégration des chaînes de production, de logistique, de marché et de services seront mises sur le tapis.
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