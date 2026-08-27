Une soliste azerbaïdjanaise : Chaque chanson que nous avons interprétée est l’expression de la joie du Grand retour

Latchine, 27 août, AZERTAC

« Se produire sur scène à Latchine, sur cette terre natale du Garabagh, est pour chaque artiste une immense fierté et une grande responsabilité. Chaque chanson que nous avons interprétée lors du concert organisé à l’occasion de la Journée de la ville de Latchine n’était pas seulement une œuvre musicale, mais aussi l’expression de la joie de la Victoire, du Grand retour et du retour sur la terre natale », a déclaré à l’AZERTAC Nourlana Abdoullaïeva, soliste de la Philharmonie académique nationale d’Azerbaïdjan Muslum Magomaïev et lauréate de concours internationaux et nationaux.

« Le fait que Latchine accueille à nouveau ses habitants et ses visiteurs au son de la musique remplit nos cœurs de joie. Présenter notre art sur ces terres est à la fois un immense bonheur et l’un des sentiments les plus précieux que nous offre la Victoire historique remportée par notre État », a-t-elle souligné.

Nourlana Abdoullaïeva a également indiqué que l’organisation de tels événements dans la ville revêt une importance particulière pour la préservation du patrimoine culturel, la promotion de la musique nationale et la possibilité offerte aux habitants de se réunir dans leur terre natale au sein d’un riche environnement culturel.