Une table ronde avec la participation de jeunes représentants des médias organisée en marge de la Semaine d’action climatique de Bakou

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

À l’initiative de la SOCAR, une table ronde réunissant de jeunes représentants des médias s’est tenue en marge de la Semaine d’action climatique de Bakou.

Lors de l’événement, la directrice exécutive de la SOCAR chargée de la communication, Aïgun Husseynova, a souligné l’importance de la Semaine d’action climatique de Bakou en tant que plateforme favorisant la coopération internationale dans le cadre de l’agenda climatique mondial. Elle a également présenté l’initiative « Energy Dialogue » de SOCAR et les sessions d’information organisées cette année à l’intention des médias.

La députée et championne de haut niveau de la COP29 pour les changements climatiques, Nigar Arpadarai, a indiqué que la Semaine d’action climatique de Bakou avait été créée pour perpétuer l’héritage de la COP29 et a souligné le rôle essentiel des médias dans la sensibilisation du public aux engagements pris lors de la conférence et aux initiatives climatiques.

La championne jeunesse de la COP29, Leyla Hassanova, a pour sa part relevé l’intérêt croissant des jeunes pour cette initiative, qui constitue une plateforme importante pour encourager leur participation à l’agenda climatique et promouvoir leurs idées innovantes.

La rencontre s’est poursuivie par une table ronde au cours de laquelle les participants ont répondu aux questions des représentants des médias.