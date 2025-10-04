l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

SPORT

Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI

Gandja, 4 octobre, AZERTAC

Les épreuves de tir se poursuivent aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

La représentante azerbaïdjanaise Khanna Aliyeva a terminé deuxième au tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres et a remporté la médaille d'argent lors des compétitions organisées au Palais des sports de Gandja.

