Une victime du génocide de Khodjaly : Après avoir appris que j’étais guitariste, on m’a arraché les ongles et brisé les doigts

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Les victimes de l’occupation des territoires azerbaïdjanais par les forces armées arméniennes ont témoigné lors du procès qui se poursuit aujourd’hui au Tribunal militaire de Bakou.

La victime, Ferman Mammadov, habitant de Khodjaly, a déclaré dans sa déposition avoir été prise en otage le 27 février 1992, soit un jour après le génocide perpétré dans la nuit du 25 au 26 février. Âgé de 10 ans à l’époque, il a affirmé avoir été témoin de l’exécution par balle d’une personne au moment de sa capture. Lui-même, ainsi que d’autres otages azerbaïdjanais, ont été détenus pendant dix jours, période durant laquelle ils ont été battus et soumis à des tortures.

La victime Valeh Husseynov a déclaré qu’il résidait à Khodjaly avec des membres de sa famille et qu’il avait été blessé par balle puis fait prisonnier lors du génocide. Évoquant les faits, Valeh Husseynov a indiqué que son épouse avait été tuée par balles par les forces armées arméniennes. Il a précisé qu’il n’avait pas voulu abandonner le corps de son épouse, ce qui a entraîné sa blessure et sa capture.

Il a également déclaré avoir été témoin, lors du génocide, de l’interception de civils par des véhicules militaires, de leur mitraillage et de leur exécution. Il a affirmé avoir été détenu à Askéran, où lui-même ainsi que d'autres otages ont été soumis à des actes de torture. Après avoir appris qu’il était guitariste, on lui a arraché les ongles à la pince, brisé les doigts et mis la main dans un four. Il se souvient des noms de certains de ses tortionnaires : Manvel, Garik, Slavik et autres.

Il a été restitué à l’Azerbaïdjan vingt-sept jours plus tard.

Il convient de noter que le procès des citoyens arméniens accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves, suit son cours.