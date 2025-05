Une vidéo montrant le soutien de Davit Ichkhanian à l’occupation de Choucha a été projetée lors de l’audience

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Une vidéo montrant Davit Ichkhanian bloquant le passage des soldats azerbaïdjanais qui tentaient d’empêcher l’occupation de Choucha a été projetée lors de l’audience qui s’est poursuivie aujourd’hui au Tribunal militaire de Bakou.

Dans la vidéo réalisée par la partie arménienne, il est affirmé que Davit Ichkhanian et son groupe ont bloqué la route sur ordre de Monte Melkonian, afin d’entraver l’avancée des militaires azerbaïdjanais en direction de Khodjavend en vue d’empêcher l’occupation de Choucha.

Les images vidéo indiquent qu’au cours des combats du 15 mai 1992, le commandant de peloton Armen Avokian a été tué, et que Davit Ichkhanian a été nommé à son poste.

L’accusé Davit Ichkhanian a contesté l’exactitude des faits présentés dans la vidéo, affirmant que celle-ci avait été réalisée à des fins de propagande. Il a précisé que cette vidéo avait été prise au début de l’année 2020, dans les territoires azerbaïdjanais auparavant occupés, à l’approche des « élections parlementaires et présidentielles » du soi-disant régime. « L’objectif était de faire de la propagande. À ce moment-là, je marchais avec une canne. Même si j'avais voulu, je n’aurais pas pu être physiquement présent sur les lieux », a-t-il ajouté.

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves à la suite de l’agression militaire de l’Arménie, se poursuit.