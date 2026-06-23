Une vidéo relative à la visite du président Berdymoukhamedov en Azerbaïdjan publiée sur les comptes de médias sociaux du président Aliyev

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Une vidéo relative à la visite d’Etat de deux jours du président turkmène Serdar Berdymoukhamedov en Azerbaïdjan a été publiée sur les comptes de médias sociaux du président de la République Ilham Aliyev.

« L’aide apportée à la reconstruction du Garabagh constitue une nouvelle manifestation de l’attitude sincère et amicale du Turkménistan, de son Leader national et de l’ensemble du peuple turkmène frère à l’égard de l’Azerbaïdjan. Avec mes meilleurs vœux pour le peuple turkmène ! », lit-on dans la publication.