UNICEF : Tuer et blesser des enfants au Soudan constitue une grave violation de leurs droits
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a affirmé aujourd'hui que les meurtres et les blessures infligées aux enfants, dans le contexte du conflit en cours au Soudan, constituent une grave violation de leurs droits.
L'organisation onusienne a rapporté dans un communiqué qu'au moins 17 enfants, dont un nourrisson de sept jours, ont été tués dans une attaque visant le centre Dar al-Arqam pour les personnes déplacées à El Fasher, au Darfour Nord, tandis que 21 autres enfants ont été blessés, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).
La Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que cette attaque dévastatrice contre des enfants et des familles déplacés, qui cherchaient déjà refuge, était scandaleuse. Elle a souligné que tuer et blesser des enfants constituait une grave violation de leurs droits et que les attaques contre des civils dans des lieux censés leur offrir protection et abri étaient intolérables.
Le responsable de l'ONU a appelé à une cessation immédiate du conflit dans tout le Soudan, y compris à El Fasher, à la levée du siège et au respect du droit international humanitaire, notamment la protection des civils et des infrastructures civiles, permettant un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations touchées, ainsi qu'à la responsabilisation des responsables d'attaques contre des civils, y compris des enfants.
