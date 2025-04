Bakou, 8 avril, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en garde contre une nouvelle escalade de la situation concernant les droits de douane américains lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, mardi.

« La présidente a appelé à une résolution négociée de la situation actuelle, soulignant la nécessité d'éviter une nouvelle escalade », souligne un communiqué de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen a souligné la « responsabilité » de la Chine et de l'Europe dans le soutien à un « système commercial fort et réformé, libre, équitable et fondé sur des règles du jeu équitables », selon la même source.

« La présidente a souligné l'importance vitale de la stabilité et de la prévisibilité pour l'économie mondiale. Elle a souligné le rôle essentiel de la Chine dans la lutte contre le détournement des échanges causé par les droits de douane », peut-on également lire.

Li Qiang et Ursula von der Leyen ont, au cours de leur entretien, discuté de la mise en place d'un mécanisme permettant de surveiller les détournements de trafic potentiels et de répondre « dûment" à toute évolution de la situation.

« Elle a également rappelé l'urgence de solutions structurelles pour rééquilibrer les relations commerciales bilatérales et garantir un meilleur accès des entreprises, des produits et des services européens au marché chinois », précise le communiqué.

La présidente de la Commission européenne a également réitéré la nécessité d'une « paix juste et durable » en Ukraine, soulignant que les conditions de la paix devraient être déterminées par Kiev.

« Elle a invité la Chine à intensifier ses efforts pour contribuer de manière significative au processus de paix », renseigne le communiqué.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il frapperait la Chine avec des droits de douane supplémentaires de 34 %, en plus des droits de 20 % déjà imposés plus tôt cette année, dans le cadre de « ses droits de douane réciproques » sur plusieurs pays. Il a également menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50 % si Pékin ne retirait pas ses mesures de rétorsion.

Trump a imposé des droits de douane de 20 % sur les importations en provenance de l'UE. (Agence Anadolu)