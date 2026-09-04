Ursula von der Leyen devrait annoncer une aide de 200 millions d’euros au Groenland

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait annoncer une nouvelle aide de 200 millions d’euros au Groenland lors d’un déplacement dimanche à Nuuk, selon l’Agence Anadolu.

Cette enveloppe, prévue pour 2026 et 2027, doit financer des projets liés aux matières premières critiques, aux énergies renouvelables, aux câbles sous-marins, aux connexions satellitaires et aux centres de données. Une partie des fonds serait également destinée à renforcer les capacités administratives du gouvernement groenlandais.

Cette aide s’ajouterait aux 225 millions d’euros déjà accordés au Groenland dans le cadre du budget européen 2021-2027.

La Commission prévoit également d’augmenter les financements destinés au territoire pour la période 2028-2034. Leur montant pourrait atteindre 530 millions d’euros, sous réserve de l’issue des négociations sur le prochain budget pluriannuel de l’Union européenne.

Ursula von der Leyen devrait aussi signer à Nuuk une déclaration visant à renforcer la coopération économique entre l’Union européenne et le Groenland.

Ce déplacement intervient alors que Bruxelles cherche à consolider ses relations avec le territoire autonome danois et à se présenter comme un partenaire fiable à long terme dans l’Arctique.

L’Union européenne devrait par ailleurs présenter dans les prochains mois une nouvelle politique pour la région, axée sur les investissements, la sécurité et le renforcement de la résilience locale.

Le Groenland, qui compte environ 56.500 habitants, ne fait pas partie de l’Union européenne, mais bénéficie du statut de pays et territoire d’outre-mer associé au bloc.