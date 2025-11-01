Variole du singe : une recrudescence inquiétante et dix-sept décès en six semaines

Rabat, 1 novembre, AZERTAC

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme : la variole du singe, également appelée mpox, connaît une recrudescence inquiétante dans plusieurs pays.

Le correspondant de l’agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte, selon africanews, qu’en Afrique, dix-sept pays enregistrent une transmission active et continue du virus depuis six semaines. Selon l’OMS, 2 862 cas confirmés ont été recensés, dont 17 décès entre le 14 septembre et le 19 octobre.

Le virus se propage également au-delà du continent africain. Pour la première fois depuis le dernier rapport de l’OMS, le clade Ib de la variole du singe a été détecté en Malaisie, ainsi qu’aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.

La variole du singe est une infection virale qui se transmet par contact cutané. Elle provoque généralement des symptômes grippaux, comme de la fièvre, des douleurs musculaires, ainsi que des lésions cutanées purulentes.

Dans la plupart des cas, la maladie est bénigne et disparaît en quelques semaines. Mais elle peut être grave, voire mortelle, surtout chez les enfants, les personnes immunodéprimées ou les femmes enceintes.

Face à cette situation, l’OMS rappelle l’importance de la vigilance, de la surveillance des cas et du respect des mesures de prévention.