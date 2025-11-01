Vatican : Rencontre entre le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé et le pape Léon XIV

Vatican, 1er novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement au Vatican, le chef de la Direction des Musulmans du Caucase, le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, a rencontré le pape Léon XIV.

Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva au pape Léon XIV. Il a souligné l'importance des activités de la Fondation Heydar Aliyev au Vatican ces dernières années et a fourni des informations sur la construction de la deuxième église catholique dans son pays.

Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase a déclaré que ce serait un grand honneur de recevoir le pape Léon XIV en Azerbaïdjan. Il a souligné que si le pape visitait son pays, il pourrait constater par lui-même l'harmonie interreligieuse, l'excellence des relations entre l'État et la religion, ainsi que le climat multiculturel en Azerbaïdjan.

Pour sa part, le pape Léon XIV a fait savoir qu'il serait intéressé par une visite en Azerbaïdjan et qu'il l'organiserait en fonction de son emploi du temps.