Viorel Gutu: Nous devons œuvrer pour la protection des agriculteurs, qui sont la clé des communautés rurales

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

« Des solutions concrètes et des négociations fructueuses ont été obtenues à la COP29 tenue à Bakou. Bien plus qu'une simple négociation, la COP29 a produit des résultats concrets », a déclaré Viorel Gutu, Sous-Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Représentant régional pour l'Europe et l'Asie centrale, dans son intervention à la Semaine d'action climatique de Bakou.

Selon lui, l'Initiative pour l'harmonie climatique de Bakou est une plateforme importante pour soutenir les agriculteurs du monde entier.

« Dans le cadre de l'initiative « Harmonie », le développement agricole durable jouera un rôle important dans la lutte contre le changement climatique aux niveaux local et mondial. La Semaine d'action climatique de Bakou poursuivra ce leadership. J'ai toujours soutenu le programme climatique de l'Azerbaïdjan. L'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau sont des éléments clés de ce programme. Les progrès réalisés par l'Azerbaïdjan dans ce sens sont louables. Le changement climatique mondial ne connaît pas de frontières et montre que chaque pays est responsable de la sécurité alimentaire. En 2024, on estimait à 2,3 milliards le nombre de personnes touchées par la malnutrition dans le monde. Nous devons donc promouvoir une agriculture durable, utiliser l'eau plus efficacement et œuvrer pour la protection des agriculteurs, qui sont la clé des communautés rurales », a estimé le représentant de la FAO.