Visite de SAR la princesse Lalla Hasnaa à Bakou : un pas de plus vers le renforcement des relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan

Rabat, 5 mai, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La récente visite de SAR la princesse Lalla Hasnaa du Maroc en République d’Azerbaïdjan a été largement médiatisée au Maroc.

Le correspondant de l'AZERTAC à Rabat rapporte que l'invitée d'honneur du Festival international du tapis de Bakou, la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation pour la préservation du patrimoine culturel de Rabat, a fait l'objet de nombreux titres dans de nombreux médias marocains, officiels et privés, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

De son côté, l'Agence Maghreb Arabe Presse a publié des articles et des dépêches sur cette visite en plusieurs langues, et les plus grands journaux nationaux marocains lui ont consacré un espace important, notamment le célèbre journal « Le Matin » et le site Internet « Hespress », en plus des première et deuxième chaînes de télévision, la chaîne maghrébine « Medi 1 », et de nombreuses stations radio, officielles et privées.

Cette attention médiatique confirme les liens forts qui se sont développés entre le Maroc et l'Azerbaïdjan dans divers domaines sociaux, économiques, politiques et culturels, grâce à des partenariats que les deux pays ont conclu, qui visent également à développer leurs relations sur la base des principes de fraternité et d'amitié forte.

L'évolution des relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan, ces dernières années, confirme le succès des missions liées aux programmes diplomatiques officiels entre les deux pays, notamment celles de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Rabat et de l'ambassade du Maroc à Bakou. Sans oublier la diplomatie parallèle menée par diverses organisations de la société civile, qui contribuent efficacement au développement des relations solides entre la République d’Azerbaïdjan et le Royaume du Maroc, deux pays, partageant plusieurs valeurs culturels, religieuses, l’historiques, humaines et politiques.