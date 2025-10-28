Visite d’une entreprise de fabrication des filtres à eau à Sabirabad

Sabirabad, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est familiarisé avec les activités de la SARL « Systèmes hydrauliques Firtina », spécialisée dans la fabrication des filtres à eau, située dans le Quartier industriel de Sabirabad.

Enregistrée en 2024 comme résidente du Quartier industriel, l’entreprise fabrique, sur la base de technologies chinoises, des équipements destinés à la filtration et à la purification des liquides.

D’un coût total d’environ 1,2 million de manats, le projet prévoit une capacité annuelle de 210 000 filtres et 15 000 dispositifs de filtration d’eau. Les appareils et pièces détachées fabriqués sur le site sont destinés au marché intérieur, ainsi qu’à l’exportation vers le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Türkiye.

L’entreprise emploie actuellement 50 personnes, avec la perspective d’une augmentation du nombre d’emplois dans un avenir proche.