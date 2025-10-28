Visite d’une entreprise de production de semences dans le Quartier industriel de Sabirabad VIDEO

Sabirabad, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a visité le 28 octobre l'entreprise de production de semences de la SARL « Production de semences Azera » dans le Quartier industriel de Sabirabad.

La SARL « Production de semences Azera » a été enregistrée en 2021 en tant que résidente du Quartier industriel de Sabirabad.

Un établissement de production de semences standards et hybrides a été créé ici grâce à l’application des technologies avancées de la Türkiye. Actuellement, diverses semences de produits agricoles y sont fabriqués. L’établissement dispose d’une capacité annuelle de production de 500 tonnes de luzerne, 800 tonnes de maïs hybride, 350 tonnes de tournesol hybride, 2 000 tonnes d’orge et 2 000 tonnes de blé. Les semences cultivées dans le Parc agro-industriel pilote de Sabirabad, ainsi que celles provenant des exploitations agricoles petites, moyennes et grandes de la région, sont utilisées comme matières premières dans l’établissement.

Il convient de noter que l’établissement, dont la valeur du projet s’élève à 2,5 millions de manats, portera le nombre d’emplois permanents à 20. Il est prévu de recruter le personnel parmi les habitants de Sabirabad et des régions environnantes.