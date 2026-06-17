Visite d’une infrastructure créées pour le développement de la sériciculture dans le district de Khodjaly

Bakou, 17 juin, AZERTAC

La ville d’Aghdéré a accueilli mercredi une réunion ordinaire de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation, sous la présidence de Samir Nouriyev, chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et de ladite Cellule de coordination.

Les participants à la réunion ont également visité un verger de mûriers et ont inspecté une infrastructure créée pour le développement de la sériciculture dans le village de Dachboulag du district de Khodjaly. Les visiteurs ont été informés des travaux réalisés et des conditions mises en place.