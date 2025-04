Vladanka Andreeva : Je suis ravie de participer au forum tenu à Bakou

Bakou,28 avril, AZERTAC

« En tant qu’Organisation des Nations Unies (ONU), nous coopérons activement avec la société civile et toutes les autres parties prenantes pour atteindre les Objectifs de développement durable », a dit Vladanka Andreeva, coordinatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, dans son interview accordée aux journalistes lors du forum intitulé « L’Action solidaire : renforcer les ONG du Sud global pour un monde nouveau et juste ».

« Il est très important que la société civile fasse entendre sa voix. Ils ont la possibilité de travailler ensemble avec des partenaires et une table de discussion commune. Ce forum servira précisément ces objectifs. J’attends avec impatience les résultats des discussions et j’espère que les participants s’exprimeront dans un esprit de solidarité. Car ce n’est qu’à travers une solidarité sincère et un partage de cette responsabilité que nous pourrons garantir que personne ne soit laissé pour compte », a-t-elle estimé.

« Je suis ravie de participer au forum tenu à Bakou », a ajouté Mme Vladanka Andreeva.