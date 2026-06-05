Vladimir Poutine : « Nous avons toujours entretenu de très bonnes relations avec l’Azerbaïdjan »

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Nous avons toujours entretenu et entretenons de très bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, tant dans le domaine économique que dans la sphère politique », a déclaré le président russe Vladimir Poutine, en réponse à une question de Vugar Aliyev, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, lors de sa rencontre avec les représentants des agences de presse internationales dans le cadre du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Rappelant que la Déclaration sur l’interaction d’alliance avait été signée entre les deux pays quelques années avant, le chef de l’État russe a souligné : « Le président Aliyev déploie beaucoup d’efforts pour donner un contenu concret à cet accord. Cela se reflète dans les différentes orientations concrètes de notre coopération. »

Soulignant que le volume des investissements russes dans l’économie azerbaïdjanaise dépassait les 10 milliards de dollars, Vladimir Poutine a affirmé : « Un grand nombre d’entreprises à capitaux russes opèrent en Azerbaïdjan. Nous entretenons également une coopération étroite dans le domaine humanitaire. »

Il a également indiqué que les deux pays partageaient de nombreux intérêts dans le domaine de la logistique. À titre d’exemple, le président russe a cité le corridor de transport Nord-Sud.