Vladimir Poutine : Les citoyens de nos pays apprécient ceux qui ont rapproché la victoire sur les envahisseurs nazis

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Je vous félicite sincèrement à l’occasion du 80e anniversaire de la Victoire. Ayant célébré cet anniversaire, les citoyens de nos pays rendent hommage à ceux qui, sur les champs de bataille et à l’arrière, ont rapproché la victoire sur les envahisseurs nazis, sans épargner leurs forces et leurs vies.

C’est ce qu’a écrit le président russe Vladimir Poutine dans sa lettre de félicitations adressée au président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev à l'occasion du 80e anniversaire de la Victoire.

Vladimir Poutine a noté : « Je suis convaincu que les traditions d'amitié et d'entraide renforcées au cours de ces années difficiles continueront d'être une base fiable pour le développement de relations d’amitié et d’alliance entre la Russie et l'Azerbaïdjan. »

« Je voudrais exprimer mes remerciements et félicitations et mes vœux de bonne santé, de paix et de longévité à tous les vétérans vivant sur le territoire de l'Azerbaïdjan », a indiqué le président russe dans sa lettre.