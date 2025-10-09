Vladimir Poutine : Notre devoir est d’évaluer de manière objective ce qui s’est passé

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

« Notre devoir est d’évaluer de manière objective ce qui s’est passé », a dit le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors de son entretien avec le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

« Notre devoir est d’évaluer de manière objective tout ce qui s’est passé et de mettre en lumière les véritables causes. Mais cela nécessite un certain temps. Pour pouvoir tirer une conclusion définitive, il faudra probablement encore un certain temps », a-t-il déclaré.