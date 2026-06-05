Vladimir Poutine exprime ses remerciements à Ilham Aliyev pour son soutien à l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’Iran

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a exprimé ses remerciements au président Ilham Aliyev pour l’aide apportée dans l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’Iran.

En répondant à une question du président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, lors de sa rencontre avec les représentants d’agences de presse internationales dans le cadre du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants au président Aliyev pour l’aide qu’il nous a apportée dans l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’Iran. La partie azerbaïdjanaise a accompli un travail considérable et efficace dans ce domaine, en répondant immédiatement à toutes nos demandes. C’est très important pour contribuer à l’apaisement de la situation dans cette direction également. »