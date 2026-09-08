Vugar Suleymanov : 261 705 mines et autres munitions explosives ont été neutralisées depuis la guerre patriotique

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« Des personnes perdent la vie ou sont grièvement blessées à cause des effets destructeurs des mines. Depuis la fin de la Guerre patriotique, 438 personnes ont été victimes de munitions explosives, dont 73 sont décédées », a dit Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), lors de la table ronde intitulée « Avantages et défis de l’intégration de l’IA dans les systèmes d’alerte précoce multi-environnemental », organisée dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou 2026

Il a souligné que l'objectif principal de la gestion des risques était d'identifier la menace à l'avance, de l'évaluer correctement, d'informer les organismes compétents en temps opportun et de prendre des mesures préventives pour protéger la vie des personnes.

« Après la Guerre patriotique, l'ANAMA et d'autres organisations impliquées dans des activités de déminage humanitaire ont déminé 300 565 hectares de terrain et neutralisé 261 705 mines et autres munitions explosives », a-t-il ajouté.