Vugar Suleymanov : Les activités de déminage sont menées conformément au programme du Grand retour

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Aujourd'hui, le rôle du déminage dans le développement urbain post-conflit a été abordé lors du WUF13. Je pense que les discussions ont été très intéressantes », a déclaré aux journalistes Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA).

Il a souligné que des activités étaient menées en Azerbaïdjan conformément au Programme du Grand retour et tous les travaux étaient effectués après le déminage.

« Actuellement, nos villages et nos villes sont en cours de reconstruction dans les territoires libérés de l’occupation, et nos personnes déplacées retournent sur leurs terres natales. De novembre 2020 à aujourd’hui, plus de 270 000 hectares de terres ont été déminés, et plus de 250 000 mines et munitions non explosées ont été découvertes et neutralisées », a-t-il précisé.