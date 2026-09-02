Vugar Suleymanov : Plus de 260 000 mines et autres engins explosifs ont été neutralisés depuis la Guerre patriotique

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Depuis la fin de la Guerre patriotique, plus de 298 000 hectares de territoire ont été déminés et plus de 260 000 mines et autres engins explosifs ont été neutralisés par l'ANAMA et d'autres entités participant à l'action humanitaire contre les mines.

C’est ce qu’a dit Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), dans son intervention lors de la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines.